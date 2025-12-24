В Париже украли сапфир стоимостью 150 тыс. евро
Другие страны
- 24 декабря, 2025
- 17:56
В центре Парижа во время доставки ювелирных изделий было совершено вооруженное ограбление, в результате которого злоумышленник похитил сапфир стоимостью около 150 тыс. евро.
Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro.
Злоумышленник напал на двух курьеров, доставлявших ювелирные изделия для одной из парижских ювелирных компаний.
По данным полиции, нападавший поджидал курьеров, скрываясь за припаркованным фургоном. Грабитель ударил одного из сотрудников по виску, похитив при этом пять пакетов с драгоценностями и золотом.
Общий ущерб оценивается в 160 тыс. евро, из которых 150 тыс. евро приходится на стоимость сапфира.
После нападения злоумышленник скрылся на скутере T-MAX. Потерпевший был госпитализирован.
