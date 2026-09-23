Оскар Пиастри рассказал об ожиданиях от предстоящего Гран-при Азербайджана

Гонка "Формулы-1" в Баку всегда была интересной.

Как сообщает Report, об этом заявил пилот "Макларена" Оскар Пиастри на пресс-конференции.

Делясь ожиданиями от предстоящего Гран-при, он подчеркнул:

"Соревноваться здесь для меня всегда было интересно. Среди уличных трасс такая комбинация встречается не так часто. Здесь много зон жесткого торможения. Я постараюсь добиться определенного прогресса в выходные. В любом случае мы не намерены топтаться на месте и стараемся делать все возможное. Тем не менее на данный момент мы еще не достигли того уровня, к которому стремимся".

Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.