Оскар Пиастри рассказал об ожиданиях от предстоящего Гран-при Азербайджана
Формула 1
- 23 сентября, 2026
- 14:30
Гонка "Формулы-1" в Баку всегда была интересной.
Как сообщает Report, об этом заявил пилот "Макларена" Оскар Пиастри на пресс-конференции.
Делясь ожиданиями от предстоящего Гран-при, он подчеркнул:
"Соревноваться здесь для меня всегда было интересно. Среди уличных трасс такая комбинация встречается не так часто. Здесь много зон жесткого торможения. Я постараюсь добиться определенного прогресса в выходные. В любом случае мы не намерены топтаться на месте и стараемся делать все возможное. Тем не менее на данный момент мы еще не достигли того уровня, к которому стремимся".
Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.
Oskar Piastri: "Bakıdakı "Formula 1" yarışı həmişə maraqlı olub"
Oscar Piastri: F1 Azerbaijan Grand Prix is always interesting
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