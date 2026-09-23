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    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Оскар Пиастри рассказал об ожиданиях от предстоящего Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    • 23 сентября, 2026
    • 14:30
    Оскар Пиастри рассказал об ожиданиях от предстоящего Гран-при Азербайджана

    Гонка "Формулы-1" в Баку всегда была интересной.

    Как сообщает Report, об этом заявил пилот "Макларена" Оскар Пиастри на пресс-конференции.

    Делясь ожиданиями от предстоящего Гран-при, он подчеркнул:

    "Соревноваться здесь для меня всегда было интересно. Среди уличных трасс такая комбинация встречается не так часто. Здесь много зон жесткого торможения. Я постараюсь добиться определенного прогресса в выходные. В любом случае мы не намерены топтаться на месте и стараемся делать все возможное. Тем не менее на данный момент мы еще не достигли того уровня, к которому стремимся".

    Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.

    Оскар Пиастри Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Oskar Piastri: "Bakıdakı "Formula 1" yarışı həmişə maraqlı olub"
    Oscar Piastri: F1 Azerbaijan Grand Prix is always interesting
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