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    Oskar Piastri: "Bakıdakı "Formula 1" yarışı həmişə maraqlı olub"

    Formula 1
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:14
    Oskar Piastri: Bakıdakı Formula 1 yarışı həmişə maraqlı olub

    Bakıdakı "Formula 1" yarışı həmişə maraqlı olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Maklaren" pilotu Oskar Piastri mətbuat konfransında deyib.

    O, Bakıda baş tutacaq Qran-pridən əvvəl fikirlərini bölüşüb:

    "Burada mübarizə aparmaq mənim üçün həmişə maraqlı olub. Küçə trasları arasında belə kombinasiya kifayət qədər çox deyil. Çox sayda sərt əyləclənmə zonaları var. Həftəsonu müəyyən irəliləyiş əldə etməyə çalışacağam. Müxtəlif şeyləri də sınaqdan keçirməyi planlaşdırıram. Amma hər halda yerimizdə saymaq da istəmirik. Əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışırıq. Lakin istədiyimiz yerdə deyilik".

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da keçiriləcək.

    Oskar Piastri Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Оскар Пиастри рассказал об ожиданиях от предстоящего Гран-при Азербайджана
    Oscar Piastri: F1 Azerbaijan Grand Prix is always interesting
    MiniBoss
    MiniBoss

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