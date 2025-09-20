МЧС задействовал до 40 специальных средств на Гран-при Азербайджана

МЧС Азербайджана задействовал 38 специальных транспортных средств для предотвращения чрезвычайных ситуаций и возможных пожаров на Бакинской городской трассе и прилегающей территории в рамках Гран-При Азербайджана гонок "Формула 1".

Об этом Report сообщили, что в МЧС республики.

Для оперативного устранения последствий аварий и организации спасательных мероприятий сотрудники министерства несут службу в 20 пунктах.

Кроме того, специалисты соответствующих структур МЧС осуществляют мониторинг устойчивости временно установленных конструкций на территории, безопасной эксплуатации подъемных устройств, эскалаторов и лифтов, технологических транспортных средств, а также пожарной и прочей безопасности.

Гран-при Азербайджана стартовал 19 сентября и завершится 21 сентября.