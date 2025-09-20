МЧС задействовал до 40 специальных средств на Гран-при Азербайджана

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 14:47
    МЧС Азербайджана задействовал 38 специальных транспортных средств для предотвращения чрезвычайных ситуаций и возможных пожаров на Бакинской городской трассе и прилегающей территории в рамках Гран-При Азербайджана гонок "Формула 1".

    Об этом Report сообщили, что в МЧС республики.

    Для оперативного устранения последствий аварий и организации спасательных мероприятий сотрудники министерства несут службу в 20 пунктах.

    Кроме того, специалисты соответствующих структур МЧС осуществляют мониторинг устойчивости временно установленных конструкций на территории, безопасной эксплуатации подъемных устройств, эскалаторов и лифтов, технологических транспортных средств, а также пожарной и прочей безопасности.

    Гран-при Азербайджана стартовал 19 сентября и завершится 21 сентября.

    МЧС Формула 1 Гран-при Азербайджана спецтехника
    Фото
    "Formula-1"də fövqəladə halların qarşısını almaq xüsusi təyinatlı texnikalar fəaliyyət göstərir

