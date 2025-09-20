İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    "Formula-1"də fövqəladə halların qarşısını almaq xüsusi təyinatlı texnikalar fəaliyyət göstərir

    Hadisə
    • 20 sentyabr, 2025
    • 14:36
    Bakı şəhərində keçirilən "Formula 1 Qatar Airways" yarışları zamanı Bakı Şəhər Halqası və ətrafında baş verə biləcək fövqəladə hallar və mümkün yanğınların qarşısının alınması məqsədilə əraziyə 38 xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitəsi cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəza nəticələrinin çevik şəkildə aradan qaldırılması, xilasetmə tədbirlərinin təşkili üçün nazirliyin əməkdaşları 20 nöqtədə 38 ədəd xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitəsi ilə fasiləsiz xidmətdədir.

    Bununla yanaşı, ərazidə müvəqqəti quraşdırılmış konstruksiyaların dayanıqlılığına nəzarət, qaldırıcı qurğuların, eskalator və liftlərin, texnoloji nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz istismarı, yanğın və nüvə təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olaraq nazirliyin aidiyyəti qurumlarının mütəxəssisləri tərəfindən fasiləsiz olaraq monitorinq işləri həyata keçirilir.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi "Formula 1 Qatar Airways" Qəza
