Всемирно известная певица Кэти Перри выступит на Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit.

Гоночный уик-энд 2026 года, совпадающий с 10-летним юбилеем Гран-при Азербайджана "Формулы 1", пройдет более масштабно, чем в предыдущие годы. Одним из главных событий станет выступление Кэти Перри. Она представит шоу на специальном вечере 25 сентября.

Ранее сообщалось, что в концертной программе также выступит диджей и продюсер Кельвин Харрис.

Гран-при Азербайджана пройдет с 24 по 26 сентября.