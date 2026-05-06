Кэти Перри выступит на Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
Формула 1
- 06 мая, 2026
- 12:43
Всемирно известная певица Кэти Перри выступит на Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit.
Гоночный уик-энд 2026 года, совпадающий с 10-летним юбилеем Гран-при Азербайджана "Формулы 1", пройдет более масштабно, чем в предыдущие годы. Одним из главных событий станет выступление Кэти Перри. Она представит шоу на специальном вечере 25 сентября.
Ранее сообщалось, что в концертной программе также выступит диджей и продюсер Кельвин Харрис.
Гран-при Азербайджана пройдет с 24 по 26 сентября.
