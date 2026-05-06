    Кэти Перри выступит на Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Формула 1
    • 06 мая, 2026
    • 12:43
    Кэти Перри выступит на Гран-при Азербайджана Формулы 1

    Всемирно известная певица Кэти Перри выступит на Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit.

    Гоночный уик-энд 2026 года, совпадающий с 10-летним юбилеем Гран-при Азербайджана "Формулы 1", пройдет более масштабно, чем в предыдущие годы. Одним из главных событий станет выступление Кэти Перри. Она представит шоу на специальном вечере 25 сентября.

    Ранее сообщалось, что в концертной программе также выступит диджей и продюсер Кельвин Харрис.

    Гран-при Азербайджана пройдет с 24 по 26 сентября.

    Keti Perri "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq
    Pop icon Katy Perry to perform at F1 Azerbaijan Grand Prix in Baku

