Keti Perri "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq
Formula 1
- 06 may, 2026
- 12:14
Dünya şöhrətli müğənni Keti Perri "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib.
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin 10 illik yubileyinə təsadüf edən 2026-cı il yarış həftəsonu bu dəfə öncəki illərdən daha möhtəşəm və fərqli təşkil olunacaq. Yubiley proqramının əsas hadisələrindən biri dünya şöhrətli ifaçı Keti Perrinin Bakıda səhnə alması olacaq. O, sentyabrın 25-də keçiriləcək xüsusi gecədə "Formula 1" azarkeşinə unudulmaz şou təqdim edəcək.
Daha əvvəl məlumat verildiyi kimi, yarış həftəsonunun konsert proqramında dünya şöhrətli DJ və prodüser Kelvin Harris də çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.
