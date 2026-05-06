İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Keti Perri "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq

    Formula 1
    • 06 may, 2026
    • 12:14
    Keti Perri Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq

    Dünya şöhrətli müğənni Keti Perri "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib.

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin 10 illik yubileyinə təsadüf edən 2026-cı il yarış həftəsonu bu dəfə öncəki illərdən daha möhtəşəm və fərqli təşkil olunacaq. Yubiley proqramının əsas hadisələrindən biri dünya şöhrətli ifaçı Keti Perrinin Bakıda səhnə alması olacaq. O, sentyabrın 25-də keçiriləcək xüsusi gecədə "Formula 1" azarkeşinə unudulmaz şou təqdim edəcək.

    Daha əvvəl məlumat verildiyi kimi, yarış həftəsonunun konsert proqramında dünya şöhrətli DJ və prodüser Kelvin Harris də çıxış edəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi 2026 Keti Perri Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti
    Кэти Перри выступит на Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
    Pop icon Katy Perry to perform at F1 Azerbaijan Grand Prix in Baku

    Son xəbərlər

    15:48
    Foto

    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    15:44
    Foto

    Azərbaycan və Monqolustan prokurorluqları arasında memorandum imzalanıb

    Hərbi
    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    15:34
    Foto

    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti