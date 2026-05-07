Bundesliqa və UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olmuş Niklas Süle karyerasını bitirib
Futbol
- 07 may, 2026
- 11:19
Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunun futbolçusu Niklas Süle karyerasını başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, 30 yaşlı müdafiəçi bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin rəsmi saytına açıqlamasında bildirib.
Almaniya millisinin sabiq üzvü aprelin 18-də "Hoffenhaym"a uduzduqları (1:2) oyunda zədələndikdən sonra bu qərarı verib.
Xatırladaq ki, 2022-ci ildən Dortmund təmsilçisində çıxış edən Niklas Süle daha əvvəl "Bavariya"nın heyətində 5 dəfə Bundesliqanın, 1 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub.
Son xəbərlər
11:51
Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcəkİnfrastruktur
11:47
Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdirRegion
11:47
Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıbKomanda
11:38
Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan varHadisə
11:37
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıbBiznes
11:35
Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdırElm və təhsil
11:32
SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyilİdman
11:29
Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındırDaxili siyasət
11:23