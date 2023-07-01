Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Формулы-1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем спринта на девятом этапе - Гран-при Австрии чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем спринта на девятом этапе - Гран-при Австрии чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1.

Как передает Report , второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим финишировал испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.

В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке. Очки в таблицу чемпионата мира получают восемь лучших гонщиков по итогам спринта. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым - один. Квалификацию к гонке, которая пройдет в воскресенье, выиграл Ферстаппен. Вторым будет стартовать монегаск Шарль Леклер из "Феррари", третьим - Сайнс.

В общем зачете чемпионата мира Ферстаппен укрепил лидерство, нидерландец набрал 203 очка. Вторым идет Перес (133 очка), третьим - испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо (121).