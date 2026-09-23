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    Ровшан Наджаф встретился с Орханом Ремзи Караденизом

    Экономика
    • 23 сентября, 2026
    • 19:17
    Ровшан Наджаф встретился с Орханом Ремзи Караденизом

    Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем правления турецкой компании Karpowership Орханом Ремзи Караденизом.

    Об этом Report сообщили в SOCAR.

    В ходе встречи гости были проинформированы о стратегии глобального расширения SOCAR, а также о проектах, реализуемых в различных странах.

    Было отмечено, что SOCAR, расширяющая географию своей международной деятельности, придает особое значение выстраиванию стратегических партнерств по различным направлениям энергетической цепочки создания стоимости и диверсификации инвестиционного портфеля.

    В ходе беседы были рассмотрены возможности совместной деятельности SOCAR и Karpowership на международных рынках, в том числе перспективы возможного сотрудничества в области производства электроэнергии, энергетической инфраструктуры, новых энергетических решений и других направлений, представляющих взаимный интерес.

    Ровшан Наджаф встретился с Орханом Ремзи Караденизом
    Ровшан Наджаф встретился с Орханом Ремзи Караденизом

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф
    Фото
    Rövşən Nəcəf Orhan Remzi Karadenizlə görüşüb
    Фото
    SOCAR, Karpowership discuss cooperation in international markets
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