Ровшан Наджаф встретился с Орханом Ремзи Караденизом

Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем правления турецкой компании Karpowership Орханом Ремзи Караденизом.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

В ходе встречи гости были проинформированы о стратегии глобального расширения SOCAR, а также о проектах, реализуемых в различных странах.

Было отмечено, что SOCAR, расширяющая географию своей международной деятельности, придает особое значение выстраиванию стратегических партнерств по различным направлениям энергетической цепочки создания стоимости и диверсификации инвестиционного портфеля.

В ходе беседы были рассмотрены возможности совместной деятельности SOCAR и Karpowership на международных рынках, в том числе перспективы возможного сотрудничества в области производства электроэнергии, энергетической инфраструктуры, новых энергетических решений и других направлений, представляющих взаимный интерес.