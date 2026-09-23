Rövşən Nəcəf Orhan Remzi Karadenizlə görüşüb
- 23 sentyabr, 2026
- 19:03
SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf Türkiyənin "Karpowership" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Orhan Remzi Karadeniz ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüşdə qonaqlar SOCAR-ın qlobal genişlənmə strategiyası, müxtəlif ölkələrdə həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumatlandırılıb.
Beynəlxalq fəaliyyət coğrafiyasını genişləndirən SOCAR-ın enerji dəyər zəncirinin müxtəlif istiqamətləri üzrə strateji tərəfdaşlıqlar qurmağa və investisiya portfelini şaxələndirməyə xüsusi önəm verdiyi qeyd olunub.
Söhbət zamanı SOCAR ilə "Karpowership" arasında beynəlxalq bazarlarda birgə fəaliyyət imkanları, o cümlədən elektrik enerjisi istehsalı, enerji infrastrukturu, yeni enerji həlləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər istiqamətlər üzrə mümkün əməkdaşlıq perspektivləri nəzərdən keçirilib.