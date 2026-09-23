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    Rövşən Nəcəf Orhan Remzi Karadenizlə görüşüb

    İqtisadiyyat
    • 23 sentyabr, 2026
    • 19:03
    Rövşən Nəcəf Orhan Remzi Karadenizlə görüşüb

    SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf Türkiyənin "Karpowership" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Orhan Remzi Karadeniz ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə qonaqlar SOCAR-ın qlobal genişlənmə strategiyası, müxtəlif ölkələrdə həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumatlandırılıb.

    Beynəlxalq fəaliyyət coğrafiyasını genişləndirən SOCAR-ın enerji dəyər zəncirinin müxtəlif istiqamətləri üzrə strateji tərəfdaşlıqlar qurmağa və investisiya portfelini şaxələndirməyə xüsusi önəm verdiyi qeyd olunub.

    Söhbət zamanı SOCAR ilə "Karpowership" arasında beynəlxalq bazarlarda birgə fəaliyyət imkanları, o cümlədən elektrik enerjisi istehsalı, enerji infrastrukturu, yeni enerji həlləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər istiqamətlər üzrə mümkün əməkdaşlıq perspektivləri nəzərdən keçirilib.

    Rövşən Nəcəf Orhan Remzi Karadenizlə görüşüb
    Rövşən Nəcəf Orhan Remzi Karadenizlə görüşüb
    Rövşən Nəcəf Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Türkiyə Respublikası
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    Ровшан Наджаф встретился с Орханом Ремзи Караденизом
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    SOCAR, Karpowership discuss cooperation in international markets
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