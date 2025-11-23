Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Двое гонщиков "Формулы-1" дисквалифицированы за технические нарушения

    Формула 1
    • 23 ноября, 2025
    • 14:32
    Двое гонщиков Формулы-1 дисквалифицированы за технические нарушения

    Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) аннулировали результаты Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.

    Как сообщает Report, решение было принято после подтверждения технического нарушения - чрезмерного износа планки скольжения на днище обоих болидов McLaren.

    "Задние планки на машинах Оскара Пиастри и Ландо Норриса были измерены микрометром Mitutoyo и оказались тоньше минимально допустимых 9 мм. Соответствующие измерения: правая сторона спереди – 8,88 мм, справа сзади – 8,93 мм", - говорится в заявлении.

    В результате данного решения, заработанные обоими гонщиками в Лас-Вегасе очки были аннулированы.

    После дисквалификации Норриса и Пиастри на второе место поднялся пилот Mercedes Джордж Расселл, который пересек финишную линию третьим. На третью строчку переместился партнер Расселла по команде Андреа Кими Антонелли, изначально занявший пятую позицию.

    Норрис из-за дисквалификации лишился 18 очков, но остался на первом месте в личном зачете "Формулы-1" с 390 баллами. Пиастри потерял 12 очков и теперь делит вторую строчку в общем зачете с Максом Ферстаппеном - у обоих по 366 баллов.

    До конца чемпионата осталось 2 этапа.

