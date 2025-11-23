İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Formula 1" pilotları cəzalandırılıblar

    Formula 1
    • 23 noyabr, 2025
    • 14:17
    Formula 1 pilotları cəzalandırılıblar

    "Formula 1" pilotları Lando Norris və Oskar Piastri cəzalandırılıb.

    "Report" Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasına (FİA) istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Las-Veqas Qran-prisində sürücülərin idarə etdikləri "Maklaren" bolidlərinin sürüşmə lövhəsinin həddən artıq aşınması olub.

    Yarış bitdikdən sonra FİA nümayəndələri tərəfindən aparılan yoxlamalar nəticəsində bolidlərdə texniki nasazlıqlar ortaya çıxıb. Nəticədə hər iki pilotun Las-Veqasda qazandığı xallar silinib.

    Diskvalifikasiyadan sonra pilotların şəxsi reytinq cədvəlinə Lando Norris 390 xalla başçılıq edir. Oskar Piastri ikinci, Maks Ferstapen isə üçüncü yerdədir. Hər iki sürücü 366 xala malikdir.

    Qeyd edək ki, Las-Veqas Qran-prisinin qalibi "Red Bull"dan Maks Ferstappen olub. L.Norris yarışı ikinci, Corc Rassel ("Mersedes") üçüncü yerdə tamamlayıb. O.Piastri isə finişə dördüncü çatıb.

    "Formula 1" Lando Norris Oskar Piastri "Maklaren"

    Son xəbərlər

    14:17

    "Formula 1" pilotları cəzalandırılıblar

    Formula 1
    14:06
    Foto

    Biləsuvarda 5-ci "Hind quşu festivalı" keçirilib

    ASK
    13:59

    COP30-da Azərbaycan və Norveçə Paris Sazişi üzrə dövlətlər arasında danışıqlar aparmaq mandatı verilib

    Xarici siyasət
    13:54

    Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaq

    Energetika
    13:51

    "FIFA series" turniri növbəti dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaq

    Futbol
    13:39

    Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olub

    Digər
    13:24

    "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün üzvü: Bakıdakı görüş nəticəyönümlü oldu, konkret razılıqlar əldə edildi

    Xarici siyasət
    13:23

    Van İ: Çin Tacikistanla ticarət və investisiyaları artırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    13:06
    Foto

    FHN-in Gəncə Regional Mərkəzi təlim keçirib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti