Золото подешевело перед выходом данных о промпроизводстве в США

Стоимость золота в среду утром снизилась на 0,5%, в то время как финансовые и сырьевые рынки в том числе ожидают продолжения сокращения промышленного производства в США.

Стоимость золота в среду утром снизилась на 0,5%, в то время как финансовые и сырьевые рынки в том числе ожидают продолжения сокращения промышленного производства в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 10,1 доллара, или на 0,53%, до 1 899,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,08%, до 24,09 доллара за унцию.

Позднее в среду будут обнародованы данные о промпроизводстве в США. Согласно прогнозам аналитиков, показатель в декабре снизился на 0,1% по отношению к ноябрю после сокращения на 0,2% месяцем ранее.

Снижению котировок драгоценного металла также может способствовать укрепление доллара. В частности, по отношению к иене американская валюта дорожает более чем на 2%. Более дорогой доллар, в котором исчисляются контракты, делает менее доступным сырьевые товары, к которым относится и золото, для обладателей других валют.