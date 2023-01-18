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Золото подешевело перед выходом данных о промпроизводстве в США

Золото подешевело перед выходом данных о промпроизводстве в США Стоимость золота в среду утром снизилась на 0,5%, в то время как финансовые и сырьевые рынки в том числе ожидают продолжения сокращения промышленного производства в США.
Финансы
18 января 2023 г. 10:33
Золото подешевело перед выходом данных о промпроизводстве в США

Стоимость золота в среду утром снизилась на 0,5%, в то время как финансовые и сырьевые рынки в том числе ожидают продолжения сокращения промышленного производства в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 10,1 доллара, или на 0,53%, до 1 899,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,08%, до 24,09 доллара за унцию.

Позднее в среду будут обнародованы данные о промпроизводстве в США. Согласно прогнозам аналитиков, показатель в декабре снизился на 0,1% по отношению к ноябрю после сокращения на 0,2% месяцем ранее.

Снижению котировок драгоценного металла также может способствовать укрепление доллара. В частности, по отношению к иене американская валюта дорожает более чем на 2%. Более дорогой доллар, в котором исчисляются контракты, делает менее доступным сырьевые товары, к которым относится и золото, для обладателей других валют.

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Версия на английском языке Gold drops in anticipation of industrial production data from US

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