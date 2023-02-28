Золото подешевело на укреплении доллара и ожиданиях по ставке ФРС США

Цена золота во вторник утром умеренно снизилась.

Цена золота во вторник утром умеренно снизилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Укрепление доллара оказывает давление на котировки драгоценного металла, в то время как рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 4,25 доллара, или на 0,23% - до 1 820,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,53% - до 20,683 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 104,81 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На рынки продолжают влиять ожидания трейдеров по монетарной политике ФРС. По данным CME Group, 74,5% аналитиков ожидают нового повышения ставки в марте - вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 25,5% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

Регулятор начал цикл повышения ставки в прошлом году. Теперь инвесторы следят за темпами повышения.

Золото чувствительно к сигналам по ставке Федрезерва. Действия регулятора влияют на курс доллара, от которого зависит цена драгоценного металла. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар и оказывает давление на золото.