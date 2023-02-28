Золото подешевело на укреплении доллара и ожиданиях по ставке ФРС США

Цена золота во вторник утром умеренно снизилась.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Укрепление доллара оказывает давление на котировки драгоценного металла, в то время как рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.
Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 4,25 доллара, или на 0,23% - до 1 820,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,53% - до 20,683 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 104,81 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.
На рынки продолжают влиять ожидания трейдеров по монетарной политике ФРС. По данным CME Group, 74,5% аналитиков ожидают нового повышения ставки в марте - вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 25,5% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.
Регулятор начал цикл повышения ставки в прошлом году. Теперь инвесторы следят за темпами повышения.
Золото чувствительно к сигналам по ставке Федрезерва. Действия регулятора влияют на курс доллара, от которого зависит цена драгоценного металла. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар и оказывает давление на золото.