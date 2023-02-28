О нас

Золото подешевело на укреплении доллара и ожиданиях по ставке ФРС США

Золото подешевело на укреплении доллара и ожиданиях по ставке ФРС США Цена золота во вторник утром умеренно снизилась.
Финансы
28 февраля 2023 г. 09:24
Золото подешевело на укреплении доллара и ожиданиях по ставке ФРС США

Цена золота во вторник утром умеренно снизилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Укрепление доллара оказывает давление на котировки драгоценного металла, в то время как рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 4,25 доллара, или на 0,23% - до 1 820,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,53% - до 20,683 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 104,81 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На рынки продолжают влиять ожидания трейдеров по монетарной политике ФРС. По данным CME Group, 74,5% аналитиков ожидают нового повышения ставки в марте - вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 25,5% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

Регулятор начал цикл повышения ставки в прошлом году. Теперь инвесторы следят за темпами повышения.

Золото чувствительно к сигналам по ставке Федрезерва. Действия регулятора влияют на курс доллара, от которого зависит цена драгоценного металла. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар и оказывает давление на золото.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dolların möhkəmlənməsi və FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı gözləntilər fonunda qızıl ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gold prices fall amid dollar strengthening, Fed expectations

Самое читаемое

В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi