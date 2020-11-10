Золото подешевело на новости о вакцинах США и Германии

Золото дешевеет максимальными темпами за три месяца на фоне роста доллара США и доходности американских гособлигаций

Золото дешевеет максимальными темпами за три месяца на фоне роста доллара США и доходности американских гособлигаций на новости об успехе вакцины американской Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNTech против COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch. Потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 20:40 (по бакинскому времени) упали на 5,1% – до 1 852,8 долларов США за унцию. При этом прирост стоимости драгметалла по итогам прошлой недели стал максимальным за три месяца.

Контракты на серебро с поставкой в декабре в понедельник теряют в цене 7,2%, до 23,815 долларов США за унцию. За минувшую неделю металл подорожал на 8,5%, что стало максимальным недельным повышением с начала августа.

Палладий с поставкой в декабре подешевел на 0,95%, до 2 476,3 долларов США за унцию, котировки январских контрактов на платину снизились на 4,8%, до 856,1 доллара США за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций поднялась до 0,951% годовых по сравнению с 0,821% в пятницу. Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, подскочил на 0,66% относительно предыдущего дня.

