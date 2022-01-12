Золото незначительно подорожало на фоне снижения доходности гособлигаций США

Цена золота в среду утром незначительно выросла на фоне снижения доходности гособлигаций США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Цена золота в среду утром незначительно выросла на фоне снижения доходности гособлигаций США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1,1 доллара США, до 1 819,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,04%, до 22,802 доллара за унцию.

Некоторому росту цены на драгоценный металл способствует снижение доходности десятилетних US Treasuries: она опустилась до 1,732% с уровня предыдущего закрытия в 1,746%.

"Доходность казначейских облигаций США немного снизилась во вторник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что Центральный банк, вероятно, начнет нормализовать политику в этом году", — пишет газета Wall Street Journal.

Глава ФРС допустил постепенное повышение базовой процентной ставки, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого.