​Золото на мировом рынке подешевело

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 11 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,63% и составил 16 433,09 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,45% - до 1 961,05 пунктов, Nasdaq - на 0,54% - до 4 822,34 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,62% - до 6 117,76 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,04% - до 4 548,72 пунктов, германский DAX - на 0,85% - до 10 123,56 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,54% и составила 1 103,30 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1338 (+0,51%).