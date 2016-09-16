Зияд Самедзаде: Облигации SOCAR обеспечат связь между реальным и финансовым секторами

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обеспечат связь между реальным и финансовым секторами страны.

Как передает Report, об этом заявил на церемонии презентации облигаций SOCAR в Баку председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

По его словам, в основе выпуска облигаций в обращение лежит желание разделить доходы экономики Азербайджана с гражданами страны.