Завершен Бакинский форум водных инноваций

17 мая в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard впервые в нашей стране состоялся Бакинский форум водных инноваций.

17 мая в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard впервые в нашей стране состоялся Бакинский форум водных инноваций.

Как передает Report, в форуме, прошедшем под лозунгом "Water For Future" ("Вода для будущего") приняли участие местные и зарубежные специалисты, представители компаний, а также сотрудники госструктур, осуществляющих деятельность в данной сфере.

Открыл мероприятие исполнительный директор компании Aqualink Орхан Микаил.

В рамках форума, организованного ООО Aqualink и прошедшего при содействии компаний Nijhuis Saur Industries, A. O. Smith и Hach и организационной поддержке ООО Facemark, обсуждения велись по трем панелям: "Управление водой, эффективные решения и передовые технологии", "Управление сточными водами, переработка и воздействие на окружающую среду" и "Технологии управления, анализа и контроля качества воды".

В завершение форума различными призами были награждены победители проведенной викторины.