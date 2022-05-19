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Завершен Бакинский форум водных инноваций

Завершен Бакинский форум водных инноваций 17 мая в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard впервые в нашей стране состоялся Бакинский форум водных инноваций.
Финансы
19 мая 2022 г. 10:22
Завершен Бакинский форум водных инноваций

17 мая в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard впервые в нашей стране состоялся Бакинский форум водных инноваций.

Как передает Report, в форуме, прошедшем под лозунгом "Water For Future" ("Вода для будущего") приняли участие местные и зарубежные специалисты, представители компаний, а также сотрудники госструктур, осуществляющих деятельность в данной сфере.

Открыл мероприятие исполнительный директор компании Aqualink Орхан Микаил.

В рамках форума, организованного ООО Aqualink и прошедшего при содействии компаний Nijhuis Saur Industries, A. O. Smith и Hach и организационной поддержке ООО Facemark, обсуждения велись по трем панелям: "Управление водой, эффективные решения и передовые технологии", "Управление сточными водами, переработка и воздействие на окружающую среду" и "Технологии управления, анализа и контроля качества воды".

В завершение форума различными призами были награждены победители проведенной викторины.

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