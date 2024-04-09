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Замглавы фонда: Ипотечные кредиты в Азербайджане доступны для населения

Замглавы фонда: Ипотечные кредиты в Азербайджане доступны для населения Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выделил азербайджанским банкам ипотечные кредиты на 356 млн манатов в 2021 году, 421,5 млн манатов - в 2022 году и 459,4 млн манатов - 2023 году. За этот период граждане полностью использовали выделенные средст
Финансы
9 апреля 2024 г. 12:51
Замглавы фонда: Ипотечные кредиты в Азербайджане доступны для населения

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выделил азербайджанским банкам ипотечные кредиты на 356 млн манатов в 2021 году, 421,5 млн манатов - в 2022 году и 459,4 млн манатов - 2023 году. За этот период граждане полностью использовали выделенные средства, что является показателем доступности ипотечных кредитов для населения.

Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя правления ИКГФ Рамиль Тахиров.

"В результате здоровой конкуренции в сфере ипотечного кредитования в последние годы уполномоченные банки предлагают населению ипотечные кредиты по более низким процентным ставкам. В итоге, несмотря на то что максимальная процентная ставка по обычным ипотечным кредитам в стране составляет 8%, среднегодовая процентная ставка в 2021-2023 годах была равна 7,4%. Процентные ставки по ипотечным кредитам выше в странах СНГ и странах, близких к Азербайджану по экономической конъюнктуре и уровню развития. В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в России составляет 13%, в том числе 8% под госгарантии, а в Казахстане - 10,5%", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Fondun sədr müavini: “Azərbaycanda ipoteka kreditləri əhali üçün məqbuldur”
Версия на английском языке MCGF: Mortgage loans in Azerbaijan are acceptable for population

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