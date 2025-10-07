За 9 месяцев покупателям недвижимости возвращено почти 23 млн манатов НДС

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане покупателям недвижимости, оплаченной безналичным способом, возвращено 22 млн 670 тыс. манатов НДС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

За отчетный период физическим лицам было возвращено 140 млн 216 тыс. манатов НДС, уплаченного за товары, приобретенные у физических лиц, занимающихся розничной торговлей или в сфере общественного питания (за исключением нефте- и газопродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), услуги, оказанные в сфере театральных представлений, кинопоказов, посещения музеев и концертов симфонических оркестров, а также медицинские услуги, оказанные медучреждениями и лицами, занимающимися частной врачебной практикой.