İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 9 ayda 23 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 09:35
    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 9 ayda 23 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 22 milyon 670 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, hesabat dövründə pərakəndə ticarət və ya iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sahəsində göstərilən xidmətlərə, habelə tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV-nin 140 milyon 216 min manatlıq hissəsi fiziki şəxs olan istehlakçılara geri qaytarılıb.

    ƏDV geri al daşınmaz əmlak Dövlət Vergi Xidməti
    За 9 месяцев покупателям недвижимости возвращено почти 23 млн манатов НДС

    Son xəbərlər

    10:34

    "Araz-Naxçıvan" futbol klubunun heyəti Naxçıvana gedib

    Futbol
    10:32

    "Kapital Bank" "Arzumuz var!" təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərir

    Maliyyə
    10:32

    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:30

    "Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

    Komanda
    10:30

    ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    10:25

    QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib

    Milli Məclis
    10:21

    Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilib

    Digər ölkələr
    10:21

    Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:20

    Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti