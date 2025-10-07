Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 9 ayda 23 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb
- 07 oktyabr, 2025
- 09:35
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 22 milyon 670 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, hesabat dövründə pərakəndə ticarət və ya iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sahəsində göstərilən xidmətlərə, habelə tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV-nin 140 milyon 216 min manatlıq hissəsi fiziki şəxs olan istehlakçılara geri qaytarılıb.