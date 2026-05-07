Юсиф Абдуллаев: ИБР выделил более $1 млрд на проекты в Азербайджане

На сегодняшний день Группа Исламского банка развития (ИБР) выделила более $1 млрд с госгарантиями на 18 завершенных и один текущий проект в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на мероприятии ИБР на тему "Региональная интеграция во имя устойчивого благосостояния".

По его словам, сотрудничество с Группой ИБР в последние годы стало еще более динамичным: "Состоялся ряд встреч и визитов на высоком уровне. Эти мероприятия демонстрируют нашу взаимную приверженность расширению сотрудничества в сферах стратегического значения".