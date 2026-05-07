Юсиф Абдуллаев: ИБР выделил более $1 млрд на проекты в Азербайджане
Финансы
- 07 мая, 2026
- 11:01
На сегодняшний день Группа Исламского банка развития (ИБР) выделила более $1 млрд с госгарантиями на 18 завершенных и один текущий проект в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на мероприятии ИБР на тему "Региональная интеграция во имя устойчивого благосостояния".
По его словам, сотрудничество с Группой ИБР в последние годы стало еще более динамичным: "Состоялся ряд встреч и визитов на высоком уровне. Эти мероприятия демонстрируют нашу взаимную приверженность расширению сотрудничества в сферах стратегического значения".
