İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    IsDB indiyə qədər Azərbaycana 1 milyard dollardan çox vəsait ayırıb

    Maliyyə
    • 07 may, 2026
    • 10:32
    IsDB indiyə qədər Azərbaycana 1 milyard dollardan çox vəsait ayırıb

    Bu günə qədər İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupu Azərbaycanda 18 tamamlanmış və bir davam edən layihə üçün dövlət zəmanəti ilə 1 milyard ABŞ dollarından çox vəsait ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İSB-nin Özəl Sektor Yol Xəritəsi (Roadshow) ​"Davamlı Rifah üçün Regional İnteqrasiya" tədbirində İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ​son illərdə IsDB Qrupu ilə əməkdaşlıq daha da dinamikləşib: "Bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər və səfərlər baş tutub. Bu fəaliyyətlər strateji əhəmiyyət kəsb edən sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün qarşılıqlı sadiqliyimizi nümayiş etdirir."

    Azərbaycanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) Yusif Abdullayev İslam İnkişaf Bankı (IsDB)
    Юсиф Абдуллаев: ИБР выделил более $1 млрд на проекты в Азербайджане
    Yusif Abdullayev: IsDB has allocated over $1 billion to projects in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    11:59

    "Ən yaxşı təqdimat" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Elm və təhsil
    11:51

    Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

    İnfrastruktur
    11:47

    Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdir

    Region
    11:47

    Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    11:38

    Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    11:37

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    11:35

    Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdır

    Elm və təhsil
    11:32

    SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyil

    İdman
    11:29

    Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti