IsDB indiyə qədər Azərbaycana 1 milyard dollardan çox vəsait ayırıb
Maliyyə
- 07 may, 2026
- 10:32
Bu günə qədər İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupu Azərbaycanda 18 tamamlanmış və bir davam edən layihə üçün dövlət zəmanəti ilə 1 milyard ABŞ dollarından çox vəsait ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu İSB-nin Özəl Sektor Yol Xəritəsi (Roadshow) "Davamlı Rifah üçün Regional İnteqrasiya" tədbirində İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev bildirib.
Onun sözlərinə görə, son illərdə IsDB Qrupu ilə əməkdaşlıq daha da dinamikləşib: "Bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər və səfərlər baş tutub. Bu fəaliyyətlər strateji əhəmiyyət kəsb edən sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün qarşılıqlı sadiqliyimizi nümayiş etdirir."
