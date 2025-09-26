ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА) готов работать с национальными статистическими органами для поддержки финансирования статистической системы.

Как сообщает Report, об этом региональный советник по вопросам народонаселения и данных регионального офиса ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии Эдуард Михалас заявил на III Международном статистическом форуме "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

По его словам, каждый новый показатель требует финансирования для отслеживания Целей устойчивого развития (ЦУР) и демонстрации прогресса в их достижении.

"ЮНФПА готов продолжать сотрудничество в сфере отслеживания ЦУР 5.6.1 и 2, которые относятся к репродуктивному здоровью и являются сложными для мониторинга. Важно взаимодействие в наращивании потенциала на национальном уровне и проведении различных исследований. Наши коллеги из ЮНИСЕФ говорили о необходимости комбинированного подхода, поскольку некоторые из этих показателей есть у них", - сказал Михалас.

По его словам, всего через несколько лет мир начнет говорить уже об очередной повестке ЦУР: "К тому времени мы должны убедиться, что текущая повестка выполнена. Для этого необходимо сильное международное партнерство, потому что эти вопросы могут быть решены только совместно".