Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 12:58
    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА) готов работать с национальными статистическими органами для поддержки финансирования статистической системы.

    Как сообщает Report, об этом региональный советник по вопросам народонаселения и данных регионального офиса ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии Эдуард Михалас заявил на III Международном статистическом форуме "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

    По его словам, каждый новый показатель требует финансирования для отслеживания Целей устойчивого развития (ЦУР) и демонстрации прогресса в их достижении.

    "ЮНФПА готов продолжать сотрудничество в сфере отслеживания ЦУР 5.6.1 и 2, которые относятся к репродуктивному здоровью и являются сложными для мониторинга. Важно взаимодействие в наращивании потенциала на национальном уровне и проведении различных исследований. Наши коллеги из ЮНИСЕФ говорили о необходимости комбинированного подхода, поскольку некоторые из этих показателей есть у них", - сказал Михалас.

    По его словам, всего через несколько лет мир начнет говорить уже об очередной повестке ЦУР: "К тому времени мы должны убедиться, что текущая повестка выполнена. Для этого необходимо сильное международное партнерство, потому что эти вопросы могут быть решены только совместно".

    статистика Фонд народонаселения ООН финансирование ЦУР
    BMT-nin Əhali Fondu milli statistika orqanları ilə işləməyə hazırdır

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей