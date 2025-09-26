İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    BMT-nin Əhali Fondu milli statistika orqanları ilə işləməyə hazırdır

    BMT-nin Əhali Fondu milli statistika orqanları ilə işləməyə hazırdır
    BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA) milli statistika orqanları ilə statistika sisteminin maliyyələşdirilməsini müdafiə etmək üçün işləməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu UNFPA-nın Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional ofisinin əhali və məlumatlar üzrə regional müşaviri Eduard Mixalas Bakıda "Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu" mövzusunda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumunun 3-cü günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hər yeni göstərici Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərini (DİM) izləmək və bu DİM-lərə nail olunmasında irəliləyişi nümayiş etdirmək, mümkün olan ən aşağı səviyyədə geoəlaqəli məlumat platformalarının yaradılması üçün maliyyələşdirmə tələb olunur: "UNFPA-nın əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğu digər sahəyə xüsusilə reproduktiv sağlamlığa aid olan DİM 5.6.1 və 2-nin izlənməsi daxildir ki, bu da bir qədər çətin izlənilir. Həm milli, həm də yerli səviyyədə potensialın artırılması və müxtəlif tədqiqatların aparılmasında əməkdaşlıq əlaqəlidir. UNICEF-dən olan həmkarlarımız kombinə edilmiş yanaşmanın vacibliyindən danışırdılar, belə ki, bu göstəricilərin bəziləri orada, həmçinin GGS-də, Nəsillər və Gender Sorğusunda var".

    O bildirib ki, bu region həmişə müxtəlif regionların necə inkişaf etməli olduğu barədə yeni ideyalar təqdim edir: "İki-üç il ərzində dünya növbəti DİM gündəliyindən danışmağa başlayacaq. O vaxta qədər cari gündəliyin yerinə yetirildiyinə əmin olmalıyıq. Bunun üçün isə güclü beynəlxalq tərəfdaşlıq yaradılmalıdır, çünki bu məsələlər yalnız birlikdə həll edilə bilər".

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

