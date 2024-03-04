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Японский индекс Nikkei установил исторический рекорд

Японский индекс Nikkei установил исторический рекорд Ключевой индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи (ТФБ) на открытии торгов в понедельник установил исторический рекорд, впервые за свое существование пробив отметку в 40 тыс. пунктов.
Финансы
4 марта 2024 г. 07:06
Японский индекс Nikkei установил исторический рекорд

Ключевой индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи (ТФБ) на открытии торгов в понедельник установил исторический рекорд, впервые за свое существование пробив отметку в 40 тыс. пунктов.

Как передает Report, об этом свидетельствует онлайн-табло, показывающее текущий уровень индекса.

К 11:00 по местному времени (06:00 - бакинское) Nikkei вышел на отметку в 40 219,15 пункта, прибавив 0,77% и в очередной раз обновив исторический максимум. Аналитики отмечают, что главным фактором роста остается подъем на американских торговых площадках, в особенности - в части компаний, связанных с полупроводниками. На этом фоне на ТФБ также растут котировки компаний из этого сектора, такие как Tokyo Electron, Advantest и SoftBank.

Также фактором роста, по мнению специалистов, остается сверхмягкая монетарная политика Банка Японии (Центробанк), который сохраняет учетную ставку на фактически отрицательном уровне в отличие от западных стран, где она на протяжении длительного периода, напротив, повышалась для борьбы с инфляций.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın “Nikkei” indeksi tarixi rekorda imza atıb

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