Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на треть

В Азербайджане в январе-сентябре этого года премии по страхованию имущества составили 182,665 млн манатов, что на 9,8% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Суммарные выплаты по страхованию имущества в отчетном периоде составили 31,329 млн манатов (+32,6%).

За 9 месяцев текущего года на каждые 100 манатов страховых взносов на рынке страхования имущества выплаты составили 17,2 маната. Год назад этот показатель составлял 14,2 маната.