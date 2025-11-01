Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на треть

    Финансы
    • 01 ноября, 2025
    • 12:50
    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на треть

    В Азербайджане в январе-сентябре этого года премии по страхованию имущества составили 182,665 млн манатов, что на 9,8% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Суммарные выплаты по страхованию имущества в отчетном периоде составили 31,329 млн манатов (+32,6%).

    За 9 месяцев текущего года на каждые 100 манатов страховых взносов на рынке страхования имущества выплаты составили 17,2 маната. Год назад этот показатель составлял 14,2 маната.

    ЦБА страхование имущества выплаты
