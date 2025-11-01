Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на треть
Финансы
- 01 ноября, 2025
- 12:50
В Азербайджане в январе-сентябре этого года премии по страхованию имущества составили 182,665 млн манатов, что на 9,8% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Суммарные выплаты по страхованию имущества в отчетном периоде составили 31,329 млн манатов (+32,6%).
За 9 месяцев текущего года на каждые 100 манатов страховых взносов на рынке страхования имущества выплаты составили 17,2 маната. Год назад этот показатель составлял 14,2 маната.
Последние новости
13:15
Отец Илона Маска хочет получить российский паспортДругие страны
13:13
Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадкиЭкология
13:10
Виталий Ким: При обстреле Николаевской области погиб один, ранены 15 человекДругие страны
13:04
РФ выделяет 280 бюджетных мест для студентов из Азербайджана на 2026/2027 учебный годНаука и образование
12:50
Фото
Азербайджан и Украина договорились о расширении сотрудничества в сфере здравоохраненияВнешняя политика
12:50
Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на третьФинансы
12:38
Энес Эминоглу: Средний коридор открывает новые возможности для молодежиБизнес
12:35
G7 обещает поддержку Киеву на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру УкраиныДругие страны
12:31