İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 33 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 01 noyabr, 2025
    • 12:22
    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 33 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə 182,665 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə əmlak sığortası üzrə ödənişlərin məbləği isə 31,329 milyon manat təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 32,6 % çoxdur.

    9 ayda əmlak sığortası üzrə toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 17,2 manatı ödəniş edilib. Bu göstərici 1 il bundan əvvəl 14,2 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 157,254 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 13 % çoxdur. Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 683,896 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 23,5 % çoxdur.

    9 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 59,1 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 54,1 manat olub.

    əmlak sığortası Azərbaycan Mərkəzi Bankı

    Son xəbərlər

    12:41

    Vilayət Eyvazov Kürdəmirdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    12:34
    Foto

    Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə nazirləri saziş imzalayıb, əməkdaşlıq genişləndirilir

    Sağlamlıq
    12:22

    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 33 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:17

    Ukraynanın Sumı vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 7 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:05

    Moderator.az saytı 13 yaşını qeyd edir

    Media
    11:58

    Sudan öz ərazilərinin bərpasında Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə edəcək

    Xarici siyasət
    11:56

    Enes Eminoğlu: "Orta Dəhliz gənclər və sahibkarlar üçün yeni imkanlar açır"

    Biznes
    11:50
    Foto

    Bakıda dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan şahmat matçının açılış mərasimi keçirilib

    İdman
    11:49

    Pakistan Senatının sədri: Özümüzü Azərbaycan və Türkiyə ilə birgə "üç dövlət, bir millət" kimi görürük - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti