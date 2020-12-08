ВВП Японии впервые за пять лет продемонстрировал снижение

Главной причиной падения ВВП стало повышение потребительского налога с 8% до 10% в октябре 2019 года

ВВП Японии за 2019 финансовый год (1 апреля 2019 — 31 марта 2020 года) показал падение впервые за пять лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительство.

Согласно уточненным данным, спад составил 0,3%. По прогнозам, показатель должен был быть на уровне 0,0%. Главной причиной падения ВВП стало повышение потребительского налога с 8% до 10% в октябре 2019 года.

В то же время в третьем квартале 2020 года ВВП страны, по окончательной оценке, вырос на 5,3% к предыдущему кварталу.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста на 5%, что совпало с предварительной оценкой.

Во втором квартале 2020 года ВВП Японии снизился на 7,9% в квартальном выражении.

В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) ВВП страны вырос на 22,9%. По сравнению с третьим кварталом 2019 года показатель опустился на 5,7%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, вырос на 5,1%. Аналитики ожидали роста показателя на 4,7%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 0,5% в квартальном выражении, частных — уменьшился на 2,4%. Экспорт в квартальном выражении вырос на 7%, а импорт – снизился на 8,8%.