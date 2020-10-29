ВВП США в третьем квартале вырос на рекордные 33%

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за квартал составили 40,7%

ВВП США в третьем квартале, согласно первичной оценке, вырос на рекордные 33,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли страны.

Показатель роста крупнейшей мировой экономики в третьем квартале стал рекордным — до этого самым сильным был рост на 16,7% в пересчете на год в первом квартале 1950 года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста ВВП США на 31% в пересчете на год.

"Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в годовом исчислении на 33,1% в третьем квартале 2020 года, поскольку продолжались меры по возобновлению работы предприятий и деятельности, которая была отложена или ограничена из-за COVID-19", — говорится в сообщении.

В первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5% в пересчете на год, во втором квартале — упал на рекордные 31,4%.

В годовом выражении, то есть к аналогичному периоду предыдущего года, ВВП США в третьем квартале 2020 года снизился на 2,9%. В первом квартале текущего года был рост на 0,3%, во втором квартале — снижение на 9%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за квартал, по первичной оценке, составили 40,7% в пересчете на год после снижения второго квартала на 33,2%.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.