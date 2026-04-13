ВВП Азербайджана в I квартале сократился на 0,3%
Финансы
- 13 апреля, 2026
- 14:02
ВВП Азербайджана в первом квартале 2026 года составил 29 млрд 703,2 млн манатов, спад в реальном выражении оценивается на 0,3%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Нефтегазовый ВВП за год сократился на 1,2%, до 8 млрд 531,6 млн манатов.
В свою очередь, ненефтегазовый ВВП в январе-марте 2026 года вырос на 0,2%, до 21 млрд 171,6 млн манатов.
Напомним, что рост ВВП Азербайджана в 2025 году составил 1,4%.
Министерство экономики рост ВВП Азербайджана на 2026 год прогнозирует на уровне 2,9%.
