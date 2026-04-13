ВВП Азербайджана в I квартале сократился на 0,3%

ВВП Азербайджана в первом квартале 2026 года составил 29 млрд 703,2 млн манатов, спад в реальном выражении оценивается на 0,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Нефтегазовый ВВП за год сократился на 1,2%, до 8 млрд 531,6 млн манатов.

В свою очередь, ненефтегазовый ВВП в январе-марте 2026 года вырос на 0,2%, до 21 млрд 171,6 млн манатов.

Напомним, что рост ВВП Азербайджана в 2025 году составил 1,4%.

Министерство экономики рост ВВП Азербайджана на 2026 год прогнозирует на уровне 2,9%.