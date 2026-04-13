    ВВП Азербайджана в I квартале сократился на 0,3%

    • 13 апреля, 2026
    ВВП Азербайджана в I квартале сократился на 0,3%

    ВВП Азербайджана в первом квартале 2026 года составил 29 млрд 703,2 млн манатов, спад в реальном выражении оценивается на 0,3%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Нефтегазовый ВВП за год сократился на 1,2%, до 8 млрд 531,6 млн манатов.

    В свою очередь, ненефтегазовый ВВП в январе-марте 2026 года вырос на 0,2%, до 21 млрд 171,6 млн манатов.

    Напомним, что рост ВВП Азербайджана в 2025 году составил 1,4%.

    Министерство экономики рост ВВП Азербайджана на 2026 год прогнозирует на уровне 2,9%.

