    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 13:49
    Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi kiçilib

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 29 milyard 703,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 0,3 % azdır.

    O cümlədən, son 1 ildə ölkənin neft-qaz ÜDM-nin dəyəri 1,2 % azalaraq 8 milyard 531,6 milyon manata düşüb, qeyri-neft-qaz ÜDM-nin dəyəri isə 0,2 % artaraq 21 milyad 171,6 milyon manata çatıb.

    3 ayda ÜDM istehsalının 33,5 %-i sənaye, 11,3 %-i ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,1 %-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 4,6 %-i tikinti, 3,3 %-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 3,2 %-i turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 2 %-i informasiya və rabitə sahələrinin, 23,3 %-i digər xidmət sahələrinin payına düşüb, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 11,7 %-ni təşkil edib.

    Bu dövrdə informasiya və rabitə sahələrində əlavə dəyər real ifadədə 9,2 %, ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrində 3,7 %, turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrində 2,9 %, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində 1,5 %, digər xidmət sahələrində 0,3 %, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrində 1,2 %, sənayedə 0,2 % artıb, tikintidə isə 19,8 % azalıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Ümumi daxili məhsul (ÜDM)
    ВВП Азербайджана в I квартале сократился на 0,3%
    Azerbaijan's GDP falls slightly in 1Q26

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti