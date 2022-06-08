О нас

Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине к концу текущего года

Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине к концу текущего года Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу текущего года, тогда как апрельский прогноз предусматривал этот показатель на уровне 15%.
Финансы
8 июня 2022 г. 12:42
Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине к концу текущего года

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу текущего года, тогда как апрельский прогноз предусматривал этот показатель на уровне 15%.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Он отметил, что рост инфляционного давления, в частности, обусловлен необходимостью покрытия бюджетных потребностей в марте-мае.

"Международные партнеры признали финансовые проблемы и выделили около 20 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Несмотря на эти значительные обязательства, сроки их погашения будут по-прежнему иметь решающее значение для удовлетворения текущих потребностей Украины", - отметил региональный директор ВБ.

При этом финансовый институт оставил неизменным прогноз падения ВВП Украины в этом году на уровне 44%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке WB downgrades inflation forecast in Ukraine by year-end
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Ukraynanın inflyasiya proqnozunu artırıb

Самое важное

В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
6 июня 2022 г. 15:51
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi