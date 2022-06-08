Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине к концу текущего года

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу текущего года, тогда как апрельский прогноз предусматривал этот показатель на уровне 15%.

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу текущего года, тогда как апрельский прогноз предусматривал этот показатель на уровне 15%.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Он отметил, что рост инфляционного давления, в частности, обусловлен необходимостью покрытия бюджетных потребностей в марте-мае.

"Международные партнеры признали финансовые проблемы и выделили около 20 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Несмотря на эти значительные обязательства, сроки их погашения будут по-прежнему иметь решающее значение для удовлетворения текущих потребностей Украины", - отметил региональный директор ВБ.

При этом финансовый институт оставил неизменным прогноз падения ВВП Украины в этом году на уровне 44%.