Всемирный банк может увеличить кредитный лимит для Азербайджана

Представитель Всемирного банка также отметила готовность оказать поддержку стране в развитии транспорта, образования, здравоохранения на освобожденных территориях

В вопросе кредитования Азербайджана Всемирный банк (ВБ) обладает некоторой гибкостью.

Об этом в интервью Report заявила менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл (Sara Michael).

По словам Майкл, по запросу Азербайджана могут быть внесены изменения в кредитный лимит: "Очевидно, что в нынешней ситуации банк старается быть максимально полезным. Нет верхнего предела финансирования, которую мы можем привлечь. Могу сказать, что у нас много доступного финансирования для Азербайджана, которые мы можем предоставить по запросу".

Представитель Всемирного банка также отметила готовность оказать поддержку стране в развитии транспорта, образования, здравоохранения на освобожденных территориях.

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со ВБ с 1992 года. За этот период банк выделил около 4 млрд долларов США на более чем 50 проектов, реализуемых страной.

Кредитный лимит в "Стратегии партнерства стран", утвержденной Всемирным банком для Азербайджана, составляет 500 млн долларов США в год.