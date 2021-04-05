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Всемирный банк может увеличить кредитный лимит для Азербайджана

Всемирный банк может увеличить кредитный лимит для Азербайджана Представитель Всемирного банка также отметила готовность оказать поддержку стране в развитии транспорта, образования, здравоохранения на освобожденных территориях
Финансы
5 апреля 2021 г. 17:08
Всемирный банк может увеличить кредитный лимит для Азербайджана

В вопросе кредитования Азербайджана Всемирный банк (ВБ) обладает некоторой гибкостью.

Об этом в интервью Report заявила менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл (Sara Michael).

По словам Майкл, по запросу Азербайджана могут быть внесены изменения в кредитный лимит: "Очевидно, что в нынешней ситуации банк старается быть максимально полезным. Нет верхнего предела финансирования, которую мы можем привлечь. Могу сказать, что у нас много доступного финансирования для Азербайджана, которые мы можем предоставить по запросу".

Представитель Всемирного банка также отметила готовность оказать поддержку стране в развитии транспорта, образования, здравоохранения на освобожденных территориях.

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со ВБ с 1992 года. За этот период банк выделил около 4 млрд долларов США на более чем 50 проектов, реализуемых страной.

Кредитный лимит в "Стратегии партнерства стран", утвержденной Всемирным банком для Азербайджана, составляет 500 млн долларов США в год.

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Версия на английском языке Sarah Michael: World Bank does not have an upper limit in terms of financing for Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycan üçün müəyyən etdiyi kredit limitini artıra bilər

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