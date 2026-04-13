    Внешний госдолг Азербайджана за год сократился почти на 8%

    13 апреля, 2026
    Внешний госдолг Азербайджана за год сократился почти на 8%

    Внешний государственный долг Азербайджана на 1 апреля 2026 года оценивается в $4 млрд 689,3 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Согласно информации, это на 7,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Напомним, что в 2025 году внешний долг Азербайджана сократился на 6,2%.

    Azərbaycanın xarici dövlət borcu 8 %-ə yaxın azalıb
    Azerbaijan's foreign public debt falls to $4.69 billion

