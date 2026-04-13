İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanın xarici dövlət borcu 8 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 13:42
    Azərbaycanın xarici dövlət borcu 8 %-ə yaxın azalıb

    Bu il aprelin 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4 milyard 689,3 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 7,5 % azdır.

    Ötən il ölkənin xarici dövlət borcu 6,7 % azalaraq 4 milyard 813,5 milyon ABŞ dollara (8 milyard 183 milyon manata) enib.

    Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanın xarici dövlət borcu
    Внешний госдолг Азербайджана за год сократился почти на 8%
    Azerbaijan's foreign public debt falls to $4.69 billion

