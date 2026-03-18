Внешний госдолг Азербайджана превышает $4,7 млрд

Внешний государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 марта текущего года составил $4 млрд 728 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, это на 7,3% меньше, чем на 1 марта 2025 года.

Следует отметить, что внешний государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 января 2026 года составлял $4 млрд 813,5 млн.