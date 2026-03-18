Azərbaycanın xarici dövlət borcu 7 %-dən çox azalıb
Maliyyə
- 18 mart, 2026
- 16:50
Bu ilin martın 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4 milyard 728 milyon ABŞ dolları təşkil edib..
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il martın 1-i ilə müqayisədə müqayisədə 7,3 % azdır.
