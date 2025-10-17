Внешний госдолг Азербайджана сократился ниже $5 млрд

По состоянию на 1 октября 2025 года внешний государственный долг Азербайджана оценивается в $4,9 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами Азер Мурсагулов.

Он отметил, что в рамках Стратегии управления госдолгом на среднесрочную и долгосрочную перспективу одним из ключевых направлений является постепенное сокращение внешнего долга при одновременном развитии внутреннего рынка ценных бумаг.

"С 2018 года внешний госдолг снизился с $8,9 млрд до $4,9 млрд, то есть на $4 млрд. В его структуре есть облигации, торгуемые на международных финансовых рынках (около 28% долга), а также кредиты, привлеченные в рамках сотрудничества с международными финансово-кредитными учреждениями", - сообщил Мурсагулов.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2025 года внешний долг страны составлял $5,01 млрд.