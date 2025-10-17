Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Внешний госдолг Азербайджана сократился ниже $5 млрд

    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 12:34
    Внешний госдолг Азербайджана сократился ниже $5 млрд

    По состоянию на 1 октября 2025 года внешний государственный долг Азербайджана оценивается в $4,9 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами Азер Мурсагулов.

    Он отметил, что в рамках Стратегии управления госдолгом на среднесрочную и долгосрочную перспективу одним из ключевых направлений является постепенное сокращение внешнего долга при одновременном развитии внутреннего рынка ценных бумаг.

    "С 2018 года внешний госдолг снизился с $8,9 млрд до $4,9 млрд, то есть на $4 млрд. В его структуре есть облигации, торгуемые на международных финансовых рынках (около 28% долга), а также кредиты, привлеченные в рамках сотрудничества с международными финансово-кредитными учреждениями", - сообщил Мурсагулов.

    Напомним, что по состоянию на 1 июля 2025 года внешний долг страны составлял $5,01 млрд.

    внешний долг Азербайджан Азер Мурсагулов
    Azərbaycanın xarici dövlət borcu 5 milyard dollardan aşağı düşüb
    Azerbaijan's external public debt falls below $5B

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    13:20

    Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти

    Инфраструктура
    13:18

    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Другие страны
    13:08

    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Бизнес
    13:07

    В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

    В регионе
    13:00

    ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами

    Милли Меджлис
    12:58

    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис
    12:56

    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей