Внеочередное собрание акционеров "Bakı Sığorta" состоится в декабре
Финансы
- 21 ноября, 2025
- 09:15
Внеочередное общее собрание акционеров АО "Bakı Sığorta", находящегося в процессе ликвидации, состоится 23 декабря в 11:00.
Как сообщает "Report", собрание пройдет в головном офисе компании по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 120.
Повестка собрания не разглашается.
ОАО Bakı Sığorta было создано в 1994 году под названием Tural Sığorta. В 2007 году компания провела ребрендинг. Уставный капитал компании составляет 8,925 млн манатов.
Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию компании в декабре прошлого года.
