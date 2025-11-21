Внеочередное собрание акционеров "Bakı Sığorta" состоится в декабре

Внеочередное общее собрание акционеров АО "Bakı Sığorta", находящегося в процессе ликвидации, состоится 23 декабря в 11:00.

Как сообщает "Report", собрание пройдет в головном офисе компании по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 120.

Повестка собрания не разглашается.

ОАО Bakı Sığorta было создано в 1994 году под названием Tural Sığorta. В 2007 году компания провела ребрендинг. Уставный капитал компании составляет 8,925 млн манатов.

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию компании в декабре прошлого года.