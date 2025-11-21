Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Внеочередное собрание акционеров "Bakı Sığorta" состоится в декабре

    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 09:15
    Внеочередное собрание акционеров Bakı Sığorta состоится в декабре

    Внеочередное общее собрание акционеров АО "Bakı Sığorta", находящегося в процессе ликвидации, состоится 23 декабря в 11:00.

    Как сообщает "Report", собрание пройдет в головном офисе компании по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 120.

    Повестка собрания не разглашается.

    ОАО Bakı Sığorta было создано в 1994 году под названием Tural Sığorta. В 2007 году компания провела ребрендинг. Уставный капитал компании составляет 8,925 млн манатов.

    Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию компании в декабре прошлого года.

    "Bakı Sığorta"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

