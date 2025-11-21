İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Bakı Sığorta"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 21 noyabr, 2025
    • 08:57
    Bakı Sığortanın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Dekabrın 23-də, saat 11:00-da ləğv prosesində olan "Bakı Sığorta" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq şirkətin baş ofisinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, 120 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyi açıqlanmayıb.

    Xatırladaq ki, "Bakı Sığorta" 1994-cü ildə "Tural Sığorta" adı ilə yaradılıb, 2007-ci ildə rebrendinq edib. Onun nizamnamə kapitalı 8,925 milyon manatdır. Şirkətin səhmdarları "Bank Respublika" ASC (79,42 %), Murad Rəhimov (6,97%), Behbud Nəcəfov (6,93%) və "Ekolizinq" MMC-dir (6,68%). Azərbaycan Mərkəzi Bankı ötən ilin dekabr ayında onun lisenziyasını ləğv edib. Qurumun İdarə Heyətinin qərarı ilə "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunun 107.1.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq könüllü müraciət əsasında 4 sentyabr 2009-cu il tarixli, 000251 nömrəli lisenziya ləğv olunub.

    Bakı Sığorta ümumi yığıncaq
    Внеочередное собрание акционеров "Bakı Sığorta" состоится в декабре

    Son xəbərlər

    10:08
    Foto

    Professor İbrahim Yıldırımın xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib

    Sağlamlıq
    10:07

    Avropa çempionatında Azərbaycanı 11 boksçu təmsil edəcək

    Fərdi
    10:03
    Foto

    AZSTAND COP30-un Azərbaycan pavilyonunda panel sessiyası təşkil edib

    Biznes
    09:58

    Biləsuvar və Yardımlının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:56
    Foto

    Şimali Kipr Prezidenti TÜRKPA-nın Baş katibini qəbul edib

    Xarici siyasət
    09:55
    Foto

    İordaniyadan Azərbaycana gətirilən pendirdə zərərli bakteriyalar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    09:50

    ADB Bakı–Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinə 300 milyon dollar kredit ayıra bilər

    İnfrastruktur
    09:46

    İndoneziyada torpaq sürüşmələri nəticəsində 30 nəfər ölüb, 40 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    09:44

    Premyer Liqa: "Qarabağ"ın təxirə salınan oyununun başlama saatı açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti