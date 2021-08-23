Внедрение цифрового маната облегчит контроль за расходованием госсредств

Ведущие страны мира ведут или уже тестируют работу по созданию цифровой валюты, являющихся электронными аналогами национальных валют

Многие страны мира ведут работу по созданию цифровой валюты - электронного аналога национальных валют своих стран. Есть те, которые даже находятся на этапе тестов.

Китай начал создание цифрового юаня с 2014 года. Была разработана концепция, и неоднократно тестировалась система его использования. В этом году в США будет реализовано 5 пилотных проектов цифрового доллара. В октябре прошлого года Банк России представил концепцию цифрового рубля. Европейский Центральный банк анализирует плюсы и минусы внедрения цифрового евро с 2020 года, начинает запуск пилотных проектов по нему. В апреле этого года Центральный банк Азербайджана также заявил об исследованиях по созданию цифрового маната.

Насколько сегодня необходимо создание цифрового маната? Для чего он нужен? Есть ли спрос на его применение в нашей стране?

Об этом Report поговорил с IT-директором одного из местных банков Эмилем Мехтиевым, который считает, что внедрение цифровой валюты даст большой толчок развитию цифровой экономики.

"Сейчас ни в одной стране мира нет необходимости во внедрении цифровой валюты. Но это не означает, что данный вопрос надо откладывать. Внедрение цифровой валюты, в силу его преимуществ, придаст большой толчок развитию цифровой экономики. Цифровая валюта сочетает в себе не только преимущества наличных и безналичных денег, но также обладает рядом других особенностей. Поскольку каждая единица цифровой валюты имеет уникальный идентификатор, появляется возможность отслеживать перемещение конкретных средств. Это свойство значительно облегчит, например, контроль за расходом государственных средств. Еще одним преимуществом цифровой валюты является возможность внедрения «смарт» контрактов. Это в свою очередь позволяет уменьшить не только количество посредников при проведении платежей, но и значительно ускорить подписание контрактов между торговыми предприятиями. Таким образом, время заключения сделки с соответствующей оплатой уменьшиться с нескольких дней до нескольких минут", - сказал Э.Мехтиев.

Коснувшись вопроса кибербезопасности, эксперт сказал, что они однозначно увеличиваются с цифровизацией экономики. "Расходы банков на поддержание уровня безопасности цифровых решений ежегодно увеличиваются. При внедрении цифровой валюты вопросам кибербезопасности будет уделяться пристальное внимание. Я не думаю, что расходы банков существенно увеличатся, поскольку цифровые валюты внедряются со стороны центробанков и будут уже защищены. Банки же должны будут обеспечивать безопасность доступов клиентов к кошелькам с цифровой валютой", - отметил он.

Э.Мехтиев считает, что банки однозначно должны играть активную роль в процессе создания цифрового маната. "И не только банки. Поскольку для полноценного функционирования цифровой валюты необходима соответствующая инфраструктура, при ее внедрении было бы полезно проводить консультации, например, с телеком-операторами, с предприятиями, с выделенной группой пользователей. Можно изучить опыт стран, которые уже внедряют цифровую валюту", отметил он.