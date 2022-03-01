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Visa заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам

Visa заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам Visa вслед за Mastercard также заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам.
Финансы
1 марта 2022 г. 13:19
Visa заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам

Visa вслед за Mastercard также заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам. Ранее Президент Украины обращался к Mastercard и Visa с просьбой заблокировать платежные системы в России. Это означает, что карты будут работать только в России. За рубежом и в иностранных онлайн-магазинах — нет", - написал он.

Отметим, что ранее Mastercard заблокировала доступ к своей системе части российских банков из-за военного вторжения России в Украину.

"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", сообщает Госспецсвязи во вторник в Телеграмме.

Mastercard также работает с партнерами по отправке в Украину гуманитарной помощи.

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