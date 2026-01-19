ВБ заявил о заинтересованности в расширении партнерства с Азербайджаном

Азербайджан и Всемирный банк обсудили текущее состояние и перспективы партнерства в сферах водного и сельского хозяйства.

Как сообщили Report в Минфине Азербайджана, министр Сахиль Бабаев встретился с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в Европе и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбой и региональным директором по Южному Кавказу Роландой Прайс.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества, реализуемые и планируемые программы банка в стране, а также текущее состояние и перспективы партнерства, в частности в секторах водного и сельского хозяйства.

Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан придает большое значение партнерству с ВБ, подчеркнув, что проекты, финансируемые банком, и оказываемая техническая поддержка играют важную роль в социально-экономическом развитии страны.

В свою очередь представители ВБ высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы и социально-экономические достижения последних лет, заявив о заинтересованности в продолжении партнерства в будущем.

В рамках встречи также были обсуждены возможности сотрудничества в сферах транспорта, логистики и дорожной инфраструктуры.