ВБ заявил о заинтересованности в расширении партнерства с Азербайджаном
- 19 января, 2026
- 17:28
Азербайджан и Всемирный банк обсудили текущее состояние и перспективы партнерства в сферах водного и сельского хозяйства.
Как сообщили Report в Минфине Азербайджана, министр Сахиль Бабаев встретился с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в Европе и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбой и региональным директором по Южному Кавказу Роландой Прайс.
Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества, реализуемые и планируемые программы банка в стране, а также текущее состояние и перспективы партнерства, в частности в секторах водного и сельского хозяйства.
Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан придает большое значение партнерству с ВБ, подчеркнув, что проекты, финансируемые банком, и оказываемая техническая поддержка играют важную роль в социально-экономическом развитии страны.
В свою очередь представители ВБ высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы и социально-экономические достижения последних лет, заявив о заинтересованности в продолжении партнерства в будущем.
В рамках встречи также были обсуждены возможности сотрудничества в сферах транспорта, логистики и дорожной инфраструктуры.