    ВБ заявил о заинтересованности в расширении партнерства с Азербайджаном

    Финансы
    • 19 января, 2026
    • 17:28
    ВБ заявил о заинтересованности в расширении партнерства с Азербайджаном

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили текущее состояние и перспективы партнерства в сферах водного и сельского хозяйства.

    Как сообщили Report в Минфине Азербайджана, министр Сахиль Бабаев встретился с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в Европе и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбой и региональным директором по Южному Кавказу Роландой Прайс.

    Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества, реализуемые и планируемые программы банка в стране, а также текущее состояние и перспективы партнерства, в частности в секторах водного и сельского хозяйства.

    Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан придает большое значение партнерству с ВБ, подчеркнув, что проекты, финансируемые банком, и оказываемая техническая поддержка играют важную роль в социально-экономическом развитии страны.

    В свою очередь представители ВБ высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы и социально-экономические достижения последних лет, заявив о заинтересованности в продолжении партнерства в будущем.

    В рамках встречи также были обсуждены возможности сотрудничества в сферах транспорта, логистики и дорожной инфраструктуры.

    Сахиль Бабаев Всемирный банк Минфин Азербайджана экономическое сотрудничество сельское хозяйство водное хозяйство Роланда Прайс Самех Нагиб Вахба
    Dünya Bankı ilə su və kənd təsərrüfatı sektorlarında tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
    Azerbaijan, WB discuss prospects of partnership in agriculture

