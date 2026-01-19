İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Dünya Bankı ilə su və kənd təsərrüfatı sektorlarında tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 17:04
    Dünya Bankı ilə su və kənd təsərrüfatı sektorlarında tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında su və kənd təsərrüfatı sektorlarında tərəfdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazir Sahil Babayev ölkəmizdə səfərdə olan Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya Regionu üzrə Dayanıqlı İnkişaf üzrə regional direktoru Sameh Naguib Vahba və Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru xanım Rolande Prays ilə görüşüb.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi imkanları, Bankın ölkəmizdə icra etdiyi cari və gələcək proqramlar, xüsusilə su və kənd təsərrüfatı sektorlarında tərəfdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub.

    S.Babayev bildirib ki, Azərbaycan Dünya Bankı ilə tərəfdaşlığa böyük önəm verir, bu əməkdaşlıq çərçivəsində Bankın maliyyələşdirdiyi layihələr və göstərilən texniki dəstək ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır.

    Kənd təsərrüfatı və suvarma sahəsində prioritet məsələlərə toxunan nazir "Rəqabətli və Dayanıqlı Kənd Təsərrüfatı və Suvarma Xidmətləri" layihəsi çərçivəsində məhsuldarlığın və dayanıqlılığın artırılmasının, eləcə də müxtəlif dəyər zəncirlərində rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinin əsas məqsəd kimi müəyyən edildiyini qeyd edib. Bildirilib ki, layihə irriqasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsini, iqlimə uyğun və bazar yönümlü texnologiyaların tətbiqini, kənd təsərrüfatı təcrübələrinin modernləşdirilməsini və sektorun davamlı inkişafına xidmət edən əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

    Öz növbələrində Dünya Bankının nümayəndələri Azərbaycanda həyata keçirilən islahatları və son illərdə əldə olunan sosial-iqtisadi nailiyyətləri yüksək qiymətləndirərək, Bankın ölkəmizlə tərəfdaşlığının gələcək dövrdə də davam etdirilməsində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Qeyd olunub ki, xüsusilə su və kənd təsərrüfatı sahələrində icra olunan və planlaşdırılan layihələr dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə uyğun olmaqla yanaşı, iqlim dəyişikliklərinə adaptasiya və kənd ərazilərində rifahın artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Görüş zamanı nəqliyyat, logistika və yol infrastrukturu sahələrində əməkdaşlıq imkanları da müzakirə olunub. Tərəflər bu istiqamətlər üzrə potensial layihələrin icrası, regional inteqrasiya perspektivləri və dayanıqlı infrastrukturun inkişaf etdirilməsi məqsədilə qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Foto
    ВБ заявил о заинтересованности в расширении партнерства с Азербайджаном
    Foto
    Azerbaijan, WB discuss prospects of partnership in agriculture

    Son xəbərlər

    18:00

    Portuqaliyada prezident seçkilərində ikinci tur təyin edilib

    Digər ölkələr
    17:48

    Azərbaycanda ötən il avtomobil nəqliyyatı ilə 2 milyarda yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    17:48

    Beynəlxalq axtarışa verilmiş 3 şəxs Rusiya və Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    17:46

    Azərbaycan güləşçiləri ilin ilk təlim-məşq toplanışlarına başlayıblar

    Fərdi
    17:40

    KİV: Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyadan Ermənistana maye qaz tədarükü gözlənilir

    Region
    17:36
    Foto
    Video

    Böyük qayıdışın böyük parçası: Ağdam və Füzulinin ailə-ailə, ev-ev, məktəb-məktəb bərpasından – REPORTAJ

    Qarabağ
    17:35

    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:34
    Foto

    Vüqar Əhmədov Hacıqabul və Şirvandan olan vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    17:32
    Foto

    Azərbaycan və Çin şirkətləri birgə alüminium istehsalını müzakirə edib

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti