ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана

Рост экономики Азербайджана в 2021 году ожидается на уровне 1,9 процента. Такой прогноз приводится в опубликованном сегодня январском отчете Всемирного банка (ВБ) Global Economic Prospects (Перспективы мировой экономики)

Рост экономики Азербайджана в 2021 году ожидается на уровне 1,9 процента. Такой прогноз приводится в опубликованном сегодня январском отчете Всемирного банка (ВБ) Global Economic Prospects (Перспективы мировой экономики).

Как передает Report со ссылкой на документ, за 2022 год ВВП страны, согласно прогнозам экспертов ВБ, вырастет на 4,5 процента.

"Экономическая активность в Азербайджане расширится благодаря стабилизации цен на нефть. Свой вклад внесут также инвестиции и расходы на восстановление освобожденных территорий", - подчеркивается в отчете.

Также отмечается, что заключенное между Арменией и Азербайджаном мирное соглашение будет способствовать снижению геополитической напряженности в регионе.