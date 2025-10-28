Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    ВБ: Госдолг Азербайджана в 2025 году составит 23% ВВП

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 14:11
    ВБ: Госдолг Азербайджана в 2025 году составит 23% ВВП

    По прогнозам Всемирного банка (ВБ), в 2025 году общий государственный долг Азербайджана составит 23,1% ВВП.

    Как передает Report со ссылкой на отчет ВБ, данный показатель, по ожиданиям, повысится до 24,7% в следующем году, а в 2027 году незначительно снизится до 24,6% ВВП.

    По данным ВБ, государственные расходы в текущем году прогнозируются на уровне 33% ВВП, с последующим сокращением до 32,4% ВВП в следующем году и 32,3% ВВП в 2027 году.

    В то же время, по ожиданиям ВБ, государственные доходы составят 36,5% ВВП в 2025 году, 34,2% ВВП в 2026 году и 39,9% ВВП в 2027 году.

    Согласно прогнозам Всемирного банка, фискальный баланс ожидается на уровне 3,6% ВВП в 2025 году, 1,9% ВВП в 2026 году и 1,7% ВВП в 2027 году.

    Всемирный банк ВВП госдолг Азербайджана

    Последние новости

    14:23

    Лукашенко: Нужно остановить гонку вооружений, а не смотреть через прицел автомата

    В регионе
    14:18
    Фото

    Азербайджан и Беларусь подписали совместный протокол о расширении экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    14:16

    Али Асадов обсудил с вице-премьером Беларуси развитие двусторонних связей

    Внешняя политика
    14:11

    ВБ: Госдолг Азербайджана в 2025 году составит 23% ВВП

    Финансы
    14:09

    Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу

    В регионе
    14:08

    Токаев и Стубб заявили о поддержке развития ТМТМ

    Другие страны
    14:05

    Центробанк Азербайджана намерен укрепить финансовую устойчивость страхового сектора

    Финансы
    14:01

    Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" превысил 133 млн манатов

    Финансы
    13:59

    Из-за урагана "Мелисса" на Ямайке погибли три человека, 13 пострадали

    Другие страны
    Лента новостей