ВБ: Госдолг Азербайджана в 2025 году составит 23% ВВП
Финансы
- 28 октября, 2025
- 14:11
По прогнозам Всемирного банка (ВБ), в 2025 году общий государственный долг Азербайджана составит 23,1% ВВП.
Как передает Report со ссылкой на отчет ВБ, данный показатель, по ожиданиям, повысится до 24,7% в следующем году, а в 2027 году незначительно снизится до 24,6% ВВП.
По данным ВБ, государственные расходы в текущем году прогнозируются на уровне 33% ВВП, с последующим сокращением до 32,4% ВВП в следующем году и 32,3% ВВП в 2027 году.
В то же время, по ожиданиям ВБ, государственные доходы составят 36,5% ВВП в 2025 году, 34,2% ВВП в 2026 году и 39,9% ВВП в 2027 году.
Согласно прогнозам Всемирного банка, фискальный баланс ожидается на уровне 3,6% ВВП в 2025 году, 1,9% ВВП в 2026 году и 1,7% ВВП в 2027 году.
