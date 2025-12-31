Нетаньяху: Израиль и США рассчитывают расширить Авраамовы соглашения

Израиль и США считают достижимой целью расширение Авраамовых соглашений о нормализации отношений с еврейским государством.

Как передает Report, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Newsmax.

"Президент [США Дональд] Трамп и я привержены расширению Авраамовых соглашений на Ближнем Востоке и за его пределами, включая большие мусульманские страны. Мы думаем, это достижимо", - сказал он.

Глава правительства отметил, что "Ближний Восток переживает серьезные изменения, которые открывают возможности для мира".

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США договорился о нормализации отношений с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан.

До заключения этих соглашений у Израиля были установлены дипломатические отношения среди арабских стран только с Египтом и Иорданией.